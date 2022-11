Los retoques estéticos están a la orden del día, y más si se trata de personas que viven de su imagen como las famosas. Muchas de ellas presumen de retoques, otras hablan de ellos con naturalidad... y otras, sencillamente, escurren el bulto negando haberse hecho algunos 'arreglitos', pero no nos engañemos: quien más y quien menos ¡se ha hecho algún retoque! Verse más joven, o simplemente frenar el paso del tiempo, suelen ser algunos de los deseos de las famosas a la hora pasar por 'chapa y pintura'... pero seamos sinceros: no todas han acertado a la hora de hacerse un arreglo... o incluso a la hora de elegir doctor, porque mientras que por unas parece que no ha pasado el tiempo, por otras sí parece que ha pasado... un camión por encima.

No sólo las celebrities de Hollywood han querido hacerse, con mayor o menor acierto, liftings, liposucciones, operaciones de pecho, rinomodelaciones o inyecciones de bótox y ácido hialurónico: las españolas no se quedan atrás, y así tenemos, por ejemplo, a Yola Berrocal, Steisy, Leticia Sabater o María Patiño, que se han hecho de todo y no lo esconden porque les gusta verse bien y con una piel estupenda. Otras, sin embargo, como Alba Carrillo, Elsa Pataky o Anabel Pantoja prefieren ser más sutiles con sus retoques y jugar a que todos nos preguntemos: "¿se habrá hecho algo en la cara?".

Las famosas de la lista no son pocas, y además son de lo más variadas: Aurah Ruiz, Rocío Flores, Gema López, Techi, Marta Riesco, Mar Torres, Violeta Mangriñán o Amor Romeira también han pasado por las agujas y el bisturí, y tras repasar los mejores culos de los famosos, las celebrities más guapas del mundo o los españoles más guapos... ¡te traemos la lista definitiva de famosas que se han hecho retoques! Porque algunas podrán negarlos... pero el archivo fotográfico está ahí, y el pasado ¡siempre vuelve!