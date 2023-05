Francisco ofrece su entrevista más sincera a Kiko Hernández EN EXCLUSIVA para DIEZ MINUTOS. En el nuevo número de nuestra revista que ya está en tu kiosco, el cantante abre su corazón para el colaborador de 'Sálvame' a quien le une años de amistad y cariño y juntos repasan la trayectoria profesional y personal. El artista recuerda sus inicios en el mundo de la canción y revela que, aunque ha ganado dos veces el festival de la OTI, cree que su carrera no estuvo bien dirigida. "A lo mejor no he sabido elegir a la persona que me representase. Yo soy un artista de largo recorrido y hay mucho tratante de ganado. La pela es la pela. Yo no soy materialista, si lo fuese sería multimillonario. Puedo pagar la luz y vivir bien, pero a mí lo que más me interesa es disfrutar de mi familia. Y el éxito fue tan desbordante… Pasé de que me conocieran los vecinos a que lo hicieran 300 millones de personas. Era vertiginoso el trabajo. ¡Yo no sé el dinero que me robaron!", confiesa y desvela que, después de 'Operación Triunfo', el mundo de la música de nuestro país sufrió una metamorfosis.

Francisco: "Canto la canción 'Vivir', de Nino Bravo, que formará parte de un disco que saldrá en octubre"

Francisco no para y cómo le desvela a Kiko Hernández está a tope de trabajo ya que tiene gira todo 2023 y hasta junio de 2024. Además, el cantante rinde homenaje a Nino Bravo en el 50 aniversario de su muerte. "Yo le hice esta canción que se llama 'Vivir'. Es la gran canción desconocida y la única en la que intervino Nino Bravo como compositor, conjuntamente con dos de sus músicos que formaban parte de su grupo, los 'Superson'. Va a formar parte de un disco que saldrá en octubre, de cara a Navidad", cuenta.

Francisco: "Paca es mi compañera, la que me dice las cosas de verdad"

Francisco confiesa a Kiko Hernández EN EXCLUSIVA para DIEZ MINUTOS que vive un gran momento profesional y personal y revela el gran equipo que forma con su mujer Paca con la que lleva ya 30 años. "Es mi compañera. La que me dice las cosas de verdad. Porque la gente viene y te da palmaditas en la espalda, te dice qué bueno eres. Yo soy muy autocrítico, pero coincido en el 99% con Paca. Es mi otro yo. Llevamos 30 años". Además, en el nuevo número de nuestra revista que ya está en el kiosco, podrás leer su opinión sobre 'Shakira Bizarrap Session vol. 53' o la llegada de la nieta de Ana Obregón por gestación subrogada.