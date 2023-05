Telecinco

El 23 de junio termina 'Sálvame' pero hasta entonces el programa sigue adelante con todos los temas de actualidad. Este martes 23 de mayo el programa le daba una mala noticia a Belén Esteban , y es que el que fue su representante y con quién tiene bastante problemas judiciales, Toño Sanchís , ha estado en las inmediaciones de 'Mediaset'. Algo que no le ha gustado para nada a la de Paracuellos.aunque se desconoce el motivo. "Hay gente que se lleva lo que no es suyo. Nadie lo entiende, pero mis compañeros sí", empezaba diciendo la colaboradora tras enterarse de la presencia de su ex representante.Me parece vergonzoso. La suerte que tienes es que he llegado tarde y no te he visto, has tenido suerte., decía mirando a cámara. El director del programa, que es conocedor de la mala relación entre Toño y Belén, no ha dudado en llamar a la madrileña para evitar un reencuentro desagradable: "Le he dicho que iba por la M-50 pero era mentira, estaba subiéndome al coche". El representante aún le debe 372.000 euros a la colaboradora de 'Sálvame', cifra pendiente después de perder el juicio que emprendió.Belén Esteban ha seguido hablando del tema con ironía, y es que es mucho lo que ha sufrido. "Pensaba que venías a traerme el talón y dejármelo en recepción". "¿Y si él cobra, no hay una parte de embargo para tu cobro?", le preguntaba la presentadora Adela González. "Ya, pero como tienen puesto todo a nombre de otras personas. Lo que pasa es que la Justicia tendría que estar más…", decía.