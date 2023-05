Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

¿Está abierta en el amor Toñi Moreno? La andaluza se encuentra ahora mismo en las grabaciones de 'Mastherchef Celebrity' peroLa presentadora se encuentra muy cómoda en la plataforma y suele abrirse de corazón. Es habitual que le veamos disfrutar de su pequeña Lola, de lo que se esfuerza en el gimnasio y de los proyectos laborales que le salen. También suele sincerarse sobre el amor, ¿tiene ganas de enamorarse?, le preguntaba un seguidora y Toñi, sin pelos en la lengua, se ha sincerado. "Lo de entera cerca de 50 años… Pero bueno, podría decirse… ¿no? ¿Eso prescribe? Después de unas risas aclaraba la pregunta de la follower: "Pues llevo tres añitos a la pregunta… Muy mal. Bueno, el otro día hubo un beso. Sí, pero fue en televisión y está casado. No cuenta". La presentadora no quiere complicarse la existencia: "El amor yo creo que no hay que buscarlo. El amor llega. Cuando llega te sacude y te pone boca abajo. Entonces si lo buscas es cuando no va a llegar".La presentadora también se ha sincerado en Instagram sobre una nueva maternidad: "Cada vez que me hacen esa pregunta, digo lo mismo.porque si hubiese sido madre más joven sí que hubiese sido madre otra vez. Es lo más bonito que he hecho en mi vida, pero es que el 7 de junio cumplo 50 tacos. O sea, que sería ya un poco locura más de lo que ya ha sido tener a Lola, que ha sido maravilloso porque es maravillosa".