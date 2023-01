View this post on Instagram

Para Toñi, uno de sus peores momentos fue cuando falleció su padre en 2017: "Fue un golpe duro que me enseñó a no preocuparme de las cosas sin importancia. Sin decírmelo, me enseñó el camino para ser feliz, para madurar. Ahora estoy pendiente de mi madre, de que no le falte de nada, que pueda viajar y disfrutar", explicaba.