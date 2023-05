Ana Rosa Quintana se ha convertido en la protagonista de una de las noticias de su programa. "Ana eres la protagonista de la siguiente información", le avisaba Patricia Pardo a su 'jefa' antes de dar paso a un vídeo en el que explicaban qué había pasado. "Qué me dejen en paz ya...", pedía la presentadora de 'El programa de AR'. Al parecer, la policía investiga un posible fraude en Internet que usaba la imagen de Ana Rosa para vender una crema para las articulaciones. Los estafadores copiaron la cabecera el diseño de la web de una revista y publicaban en esta web una entrevista, totalmente falsa, a la presentadora en la que hablaba sobre este supuesto producto milagroso.

"Yo no promociono ni vendo ni recomiendo ninguna crema ni para la artrosis ni para nada. Han usado la imagen de una revista, mi imagen... todo falso", denunciaba la presentadora, que lejos de tomárselo mal, bromeaba con su salud: "Yo estoy mal de muchas cosas, pero de las articulaciones estoy genial, las tengo estupendamente".

Patricia Pardo, ya que tenía delante a la protagonsita de la información, le preguntó su había denunciado la estafa. "Yo me acabo de enterar. Lo vamos a ver, lo vamos a denunciar, ya nos pasó otra vez, pero el problema de esto es que desaparecen. Cambian de url, ponen teléfonos que no existen", ha explicado la presentadora. Ana Rosa ha confesado su preocupación por este tipo de fraudes: "Me preocupa que alguien caiga en esta estafa, puede ser un problema de salud".

La presentadora ya vivió una estafa similar hace algunos años cuando usaron su imagen para promocionar un producto adelgazante. "El producto de adelgazar recuerdo que lo pedimos y era una auténtica mierda. Es que puede perjudicar a la salud, es un tema médico", declaraba molesta. Y cerraba la noticia pidiendo que nadie caiga en el timo: "El problema son las víctimas que pueden usar un prodcutos que les puedan dañar. Es mentira, no se dejen engañar".