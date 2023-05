Alessandro Lequio ha vuelto a mostrar cierto malestar con Ana Obregón. Y lo ha hecho en directo en 'El programa de Ana Rosa'. Ha sido con motivo del regreso de la presentadora a España con su nieta, la pequeña Ana Sandra, hija póstuma de su hijo Aless. Lequio estaba este miércoles 31 de mayo en la tertulia y ahí le han preguntado por esta noticia. "No voy a hablar y así me voy a mantener", ha dicho cuando le ha preguntado Joaquín Prat en el programa. Además, de insistir en su postura de evitar hablar de todo lo que tiene que ver con su hijo Aless. "Es que me estás preguntado por algo de mi hijo", insistía Lequio.



Telecinco

Por su parte, Ana Rosa añadía al respecto: "Es que es sobre la hija de su hijo. Entonces la noticia sería que no sabías que regresaba hoy a España". Y él ha dicho: "No, no sabía que era hoy cuando venía", lo que se interpreta como una nueva indirecta a Ana Obregón, algo que ya ha hecho en alguna ocasión en el programa con motivo de la decisión de Ana y es que la relación entre Alessandro Lequio y Ana Obregón ha pasado por altibajos.

Gtres

También han comentado en el programa la expectación que Ana ha generado con este proceso en el que, según ella, ha cumplido el deseo de su hijo Aless. "Ana no es estúpida. Era consciente que iba a crear un estado de opinión, a favor y en contra", ha asegurado Lequio, que sabe que ahora la llegada a España de la presentadora y de su nieta también está generando una gran expectación.

Eso sí, Joaquín ha querido matizar algo en este sentido, insistiendo en que todo lo que hace Ana no sólo afecta a su familia sino también a otras personas allegadas como el propio Alessandro y su familia. "Parece que solo atañe a la familia de Ana Obregón y no a la otra parte que tiene la misma relación con la niña", ha explicado Joaquín Prat. Y es que la llegada al mundo de Ana Sandra Lequio Obregón ha sido noticia de debate nacional.

Gtres

Y es que la noticia ha sido recibida con una gran alegría por parte de los hermanos de Ana, a los que se ha preguntado por el regreso de la presentadora y su pequeña. Se muestran felices y, además, para ellos ha sido el momento de conocer a la pequeña Ana Sandra.