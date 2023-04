La familia García Obregón no puede estar más feliz. Hace dos semanas daban la bienvenida a un nuevo miembro y aunque, de momento, no van a viajar a Miami para conocerla para respetar estos primeros días de nieta y abuela, tienen muchas ganas de tenerla entre sus brazos. Motivo por el que los hermanos de Ana organizan una gran fiesta de bienvenida a Ana Sandra Lequio Obregón. Suponemos que en la casa que tiene Ana Obregón en La Moraleja y donde va a crecer la hija de Áless Lequio.

Será una fiesta íntima en la que solo estarán los familiares más cercanos y algunos amigos. Y aunque querían que fuese una sorpresa para la artista y el bebé cuando aterricen en Madrid dentro de unas semanas, ya se ha filtrado la información. Según publica 'Informalia'. Al parecer el gran ausente será Alessandro Lequio, el abuelo de la pequeña. Pues como ya adelantamos en EXCLUSIVA en DIEZ MINUTOS, la relación entre Ana Obregón y Alessandro Lequio no pasa por su mejor momento. Si, en un primer momento, reveló en su programa que él lo sabía todo y que iba a optar por el silencio, un día después, visiblemente molesto por todas las informaciones sobre el tema, dejó claro que "me están contando cosas de las que no estaba al tanto. Mi conocimiento llega hasta cierto punto".

Y es que, el conde Lequio habría intentado disuadir los planes de maternidad de Ana, sin conseguirlo. Ahora se encuentra en Galicia disfrutando de planes con amigos y familia, ajeno a todo lo que está sucediendo en Miami y a raíz de la polémica maternidad de Ana Obregón que sigue copando titulares.

Y es que, aunque Alessandro Lequio no es desde el punto de vista legal el abuelo de la pequeña Ana Sandra Lequio, la carga genética de su hijo Áless Lequio, de la que es portada la pequeña, le hace su abuelo de manera biológica.