Alessandro Lequio ha roto, brevemente, su máxima de no hablar de nada que tenga que ver con su hijo Aless. Y lo ha hecho en 'El programa de Ana Rosa' para pronunciarse sobre el físico de su nieta, Ana Sandra. La pequeña, que nació el pasado 20 de marzo por gestación subrogada en Miami, ya está en España junto a su abuela Ana Obregón y ha comenzado a recibir las primeras visitas de su familia. La hermanas de la actriz, tras conocer a su sobrina-nieta, afirmaban que la niña era muy guapa y que se parecía mucho a su padre, Aless Lequio, que falleció hace tres años. "La niña es una monada", ha dicho Ana Rosa Quintana al colaborador. "Yo le veo un aire a ti", añadía Cristina Tárrega.

"¿Existe parecido?", le han preguntado a Alessandro. El italiano no piensa como sus excuñadas. "Soy muy malo con los parecidos. Para mí, todos los niños son iguales. Aless era pelón, no tenía pelo cuando nació y era muy rubio, muy rubio igual que mi hija. A esta la veo más morenita, más morenita. Mi madre también era más rubia", ha dicho el colaborador.

Ana Rosa ha apoyado las palabras del colaborador afirmando que la pequeña tiene genes de Ana y Alessandro pero también de la madre donante, "que no sabemos cómo será".

Quien no ha conocido todavía a su nieta es el abuelo, Alessandro Lequio, que ha confesado en 'El programa de Ana Rosa' el motivo por el que no ha ido a casa de Ana Obregón. "Ahora no es el momento de acercarse. Lo que quiero es paz y tranquilidad, discreción. No quiero ruido. Ahora no es el momento. Yo tengo una familia con la que soy feliz, una hija a la que tengo que cuidar y educar y ahí estoy enfocado ahora mismo, en mi hija, el resto ya se verá", ha aclarado el italiano.