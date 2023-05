Ana Obregón ya está en España con su nieta, Ana Sandra. La vida de la actriz y presentadora dio un giro de 180º el pasado 20 de marzo cuando nació, por gestación subrogada, la hija póstuma de Aless Lequio en el Memorial Regional Hospital de Miami. La decisión de la presentadora generó un gran debate entre los que estaban a favor y los que ponían en duda si era ético lo que había hecho, por distintos mótivos: la gestación subrogada es ilegal en España, la edad de la actriz (68 años) y que el padre biológico de la pequeña hubiese fallecido (aunque existe un testamento ológrafo).

Lo cierto es que como Ana contó, su nieta le ha devuelto la alegría y las ganas de vivir tras la muerte de su hijo. Tras el revuelo formado, la presentadora retrasó su vuelta a España porque necesitaba "estar tranquila" junto a la recién nacida pero ahora Ana ya está en España. Lo ha hecho por un motivo muy especial: presentar 'El chico de las musarañas', el libro que comenzó a escribir su hijo y que ella terminó. De hecho, las últimas páginas del libro las escribió en Miami tras el nacimiento de su nieta.

El pasado 19 de abril salió a la venta el libro y los beneficios serán donados para la investigación contra el cáncer a través de la Fundación Aless Lequio. Tal y como anunció Tamara Gorro hace unos días en 'Y ahora Sonsoles', Ana Obregón presentará 'El chico de las musarañas' el día 11 de junio en la que será la primera firma del libro en la Feria de Madrid".

Ana llegó a la zona Premium del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y lo hacía sonriente y con su pequeña en brazos. Aunque llevaba gafas de sol, su cara reflejaba su gran alegría de estar en España junto a su pequeña. La presentadora vestía un veraniego vestido estampado en tonos blancos y azules y unas cómodas zapatillas deportivas de Chanel. La pequeña, que lleva una coqueta cinta rosa en el pelo, iba plácidamente dormida en los brazos de su abuela.



"Te cuidaré y te protegeré , nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte, feliz, generosa, solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir", escribió en sus redes el pasado 9 de abril.

La actriz ha regresado a España tras vivir el tercer aniversario de la muerte de su hijo Aless, en Miami. Desde allí compartió en su cuenta de Instagram un desgarrador mensaje: "Tres años sin ti y las lágrimas no se secaron. Sigo sin aceptar que no estés aquí, que el put* cáncer le robara un futuro brillante a la persona con más coraje, bondad, honestidad, solidaridad y alocada ternura que he conocido en mi vida. ¿Sabes una cosa hijo? Desde que te fuiste he vivido en el infierno, con un único motivo para seguir aquí: realizar todo lo que deseabas y no pudiste. Tu libro es número uno en ventas, tu Fundación ya está salvando vidas, y conseguí traer a tu hija al mundo contra todos y a pesar de todos. Pero nada, absolutamente nada, apacigua el inmenso dolor de tu ausencia (...). Estamos los tres juntos para siempre: tu hija , tu madre y tú".