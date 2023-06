Este pasado fin de semana, Ana Rosa Quintana recibía un premio my reconocido. Los Premios a la Comunicación organizados por Dircomfidencial le otorgaban el reconocimiento a la presentadora por su carrera pero Ana Rosa no podía recogerlo en persona. La presentadora requirió la ayuda de su mano derecha del programa para recibir este galardón y Joaquín Prat era el encargado de recoger el premio y se lo entregaba este lunes 5 de junio en 'El programa de Ana Rosa'.

"Yo les pido disculpas porque no podía asistir. Hay veces que llega una hora en la que ya no puedo con mi vida. Te agradezco mucho que hayas ido tú", le decía la presentadora a su compañero y amigo. Los Premios de la Comunicación, organizados por Dircomfidencial, celebraban este año su cuarta edición y se trata de un certamen en el que se reconocen las mejores prácticas de empresas y personas físicas en la industria de la comunicación.

Telecinco

Joaquín Prat tuvo unas cariñosas palabras hacia su jefa tras recoger el galardón: "Es mi hermana mayor. Es de la que he aprendido qué es la comunicación. (..) La fuerza no siempre la tienes y aun así te levantas todas las mañanas y te pones delante de una cámara", decía y este lunes le repetía lo orgulloso que se sentía por haberle elegido: "Es para mí un orgullo y una satisfacción que me hayas elegido para recoger este premio. Por muchos años buenos y felices. El año que viene iré yo a recoger el tuyo”, decía Ana Rosa al presentador de ‘Ya es mediodía’.