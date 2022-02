Antonio Romero saluda a María José Santiago Gtres A las puertas de la iglesia de San Benito, la mitad de 'Los del Río' saluda a su compañera de profesión.

Los del Río, emocionados en el último adiós a Pascual González Gtres Antonio Romero y Rafael Ruiz acudieron al funeral por el alma de uno de los fundadores de Cantores de Híspalis.

María José Santiago Gtres La cantante se desplazó al barrio sevillano de la Calzá para asistir al funeral del compositor y poeta.

Rafael Gordillo Gtres El ex futbolista acudió al funeral de Pascual González en la iglesia de San Benito de Sevilla.

David Bustamante View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) El cantante ha compartido una imagen del cantante con una guitarra para despedirle. "Que pena más grande… Descansa en Paz maestro y amigo…#PascualGonzalez Gracias por los buenos ratos llenos de música y buen humor…", escribió junto a la foto.



Cantores de Híspalis View this post on Instagram A post shared by Cantores de Híspalis (@cantoresdehispalis) El grupo del que fue fundador ha compartido un vídeo recopilando los mejores momentos del cantante, un emocionante recopilatorio bajo el hashtag #EternoPascual.

Pastora Soler View this post on Instagram A post shared by Pastora Soler (@pastora_soler) La cantante despide al mejor embajador de Sevilla y representante de una generación musical con un bonito mensaje.

