Carmen Borrego muestra su apoyo a Kiko Hernández View this post on Instagram A post shared by Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos) Olvidados sus enfrentamientos en el pasado, la hija de María Teresa Campos y el colaborador de 'Sálvame' se han convertido en buenos amigos y la hermana de Terelu ha utilizado sus redes sociales para promocionar el debut de su compañero en el teatro. De esta manera, la colaboradora arropa a su compañero en el estreno de 'Distinto' que será el 11 de febrero en Torrejón.

Lidia Torrent se escapa a Florencia View this post on Instagram A post shared by Lidia Torrent Anca (@lidiatorrentanca) La nueva presentadora de 'Secret Story' se escapó a la ciudad italiana para hacer turismo y allí la pudimos ver disfrutando de sus calles y de su gastronomía.

Kiko Rivera, de estreno antes de su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El hijo de Isabel Pantoja cumple 38 años mañana 9 de febrero y, para celebrarlo, un día antes, ha lanzado su nueva canción: "Martes". El post ya ha recibido el 'me gusta' de su esposa, Irene Rosales.

Ivana Icardi y sus problemas para hacerse fotos View this post on Instagram A post shared by Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) La ex concursante de 'Supervivientes' se encuentra de vacaciones en Uruguay con su chico, Hugo Sierra, y su hija Giorgia, pero, de momento, no ha podido disfrutar mucho porque ha hecho muy mal tiempo. Ivana cuenta los problemas que su pareja tuvo para hacerle una foto decente. ¿Qué te parece?

Jesús Calleja se escapa a Ruanda con Rossy de Palma View this post on Instagram A post shared by JESUS CALLEJA (@jesuscallejatv) El aventurero ya graba nuevas entregas de 'Planeta Calleja' alrededor del mundo y en estos momentos se encuentra en África junto a la actriz. Juntos aseguran que esperan disfrutar mucho de la aventura.

David Bisbal de regreso al frío View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante ha disfrutado de unas vacaciones en el paraíso con su esposa, Rosanna Zanetti, pero ya se ha reencontrado con el invierno aunque, como él mismo dice, no estén siendo días muy fríos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io