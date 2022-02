Cate Blanchett recibe, muy emocionada, el primer Goya internacional de la historia. La actriz, que horas antes reconoció estar muy emocionada por ser la primera de la historia en recibir este galardón, puso al público el pie al salir al escenario del palau de Les Arts en Valencia. La artista recibía el galardón de manos de Pedro Almodóvar y Penélope Cruzy el director manchego quiso agradecer a Cate que se sume a su familia artística ya que protagonizará el primer proyecto en inglés del manchego, la adaptación del libro de relatos de Lucía Berlín 'Manual para mujeres de la limpieza'.

Con un 'Gracias' en español, Cate Blanchett comenzaba su discurso para agradecer la concesión de este galardón. "Trabajar con Pedro igual hará que mejore mi español. Me ha emocionado muchísimo recibir este primer premio de la Academia de una cultura cinematográfica tan buena. Recibirlo de ellos que son una pareja legendaria del cine es un honor" y tuvo unas palabras para su compañera de profesión. "Mucha suerte a Penélope por su nominación a los Oscar y te lo mereces muchísimo. Pedro tiene un talento increíble. Cuando estaba en el instituto vi la obra de Buñuel y cambió mi manera de ver el mundo y desde entonces me atrae mucho la manera de hacer cine español", cuenta. Recordamos el momento más emocionante de la ceremonia con Jedet.

Gtres

Cate, espectacular con un vestido de Armani Privé, ha dejado claro que el cine español ha sido una gran influencia para ella y ha querido explicar cómo el sector se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos tras la pandemia por coronavirus. "Me siento muy orgullosa con lo que hemos hecho como sector durante la pandemia, hemos entendido la responsabilidad de animar a nuestro público a aceptar la incertidumbre y que vuelvan a nuestras salas de cine y que aceptemos que el ser humano tiene zonas grises", dijo la actriz, en la alfombra roja, había saludo muy cariñosamente a Javier Bardem. "Buenas noches España" fueron sus últimas palabras antes de abandonar el escenario.

LLUIS GENE Getty Images

Gtres

Solo unas horas antes de asistir a la gala, Cate Blanchett protagonizó un encuentro con la prensa española en el que se mostró encantada con el premio y con trabajar con Pedro Almodóvar ya que se declara admiradora del cine español.

Jesus Briones

