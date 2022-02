Rozalén llora la muerte de su padre View this post on Instagram A post shared by RozalenMusic (@rozalenmusic) Cristóbal Rozalén, padre de la cantante, ha fallecido este 17 de febrero de un infarto. Ella lo ha recordado con esta preciosa foto. "Acaba de morir mi padre… Que nunca dejó de cogerme en brazos", ha escrito junto a la imagen en la que también aparece su madre. Manu Tenorio, Sara Carbonero, Antonio Carmona, Ana Belén son alguno de los famosos que le han mandado mensajes de ánimo. Desde aquí nos sumamos a la condolencias. ¡Muchas fuerza!

Britney Spears invitada al congreso de los EE.UU. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) La cantante ha compartido con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram un carta firmada por el congresista republicano Charlie Crist y el demócrata Eric Swalwell en la que la invitan a hablar en el Congreso de los EE.UU. por su "lucha inspiradora" tras conseguir liberarse de la tutela legal de su padre.

"Por primera vez en mi vida, siento que importo", ha comentado la cantante.

Adara y su 'truqui' para cortar solo las puntas View this post on Instagram A post shared by ADARA MOLINERO (@adara_molinero) A la ganadora de 'GH Vip' le ha pasado lo que a muchas de nosotras. Ir a la peluquería para que te corten las puntas y salir con tres dedos menos de largo por eso ha revelado su truco, aunque solo es acto para las más atrevidas. "Si quieres solo las puntas son sólo las puntas (me tengo que comprar unas tijeras buenas de cortar el pelo). Esto lo he hecho durante años", comenta la influencer.

Dulceida estrena pisito View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) Tras anunciar su ruputa con Alba Paul, la influencer decidió intalarse en Madrid y aunque lleva unos meses en la capital no ha sido hasta ahora cuando ha inagurado oficialmente su residencia. "

"¡Queda oficialmente inaugurado mi pisito de Madrid. Pronto os lo enseño!", ha escrito junto a esta foto en la que aparece con otras influencers como Susana Molina Madame de Rosa, Marta Riumbau (a la que se relaciona con Diego Matamoros) y José Obando.

Kiko Matamoros recuerda su romántico viaje a África con Marta View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) El colaborador televisivo y su novia, la modelo Marta López, hcieron un viaje a África del que regresaron encantados y más enamorados que nunca.

Alejandro Sanz y su noche con Kim Kardashian View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) Los jueves son los días del 'TBT' de Instagram, en el que nuestros famosos echan la vista atrás y recuperan esas fotos que atesoran en sus baúles de los recuerdos. Alejandro Sanz nunca dejará de sorprenderos y este jueves ha elegido una imagen en la que comparte plano con la famosa Kim Kardashian. "No nos recuerdo tan morenos, pero sí recuerdo el momento", ha comentado el artista.

Y aquí va el 'tbt' de Jesús Vázquez View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) Hace nada más y nada menos que 36 años, el presentador posaba así de sonriente y guapetón en sus primeras fotos como modelo. "Buscando en el baúl de los recuerdos. Mis primeras fotos como modelo. 36 años peleando y aquí seguimor", ha comentado junto a las imágenes.

Miriam Rodríguez y su pelo "melocotón" View this post on Instagram A post shared by Miriam Rodríguez (@miriamrmusic_) La extriunfita ha dicho adiós al color rubio y se ha pasado al tono "melocotón". "Las ganas que tenía de este color son directamente proporcionales a lo contenta que estoy", ha escrito la cantante.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io