Melyssa Pinto protagoniza un corto con Macarena Gómez View this post on Instagram A post shared by Macarena Gómez (@macarenagomezofficial) La ex de Tom Brusse se pasa al mundo del cine. La concursante de 'Supervivientes 2021' graba el cortometraje 'Takbir' junto a reconocidos nombres del panorama nacional como Macarena Gómez, Xenia Tostado o Pedro Casablanc. "Estoy súper contenta. Solo me he equivocado una vez en una escena", ha contado la joven tras su primer día de trabajo.



Elisa Mouliaá se pasa al rubio View this post on Instagram A post shared by ELISA MOULIAÁ (@elisamouliaa) La actriz y presentadora se ha atrevido a un radical cambio de look. Si hace unas semanas, estrenaba corte de pelo, ahora ha aclarado su color con unas favorecedoras mechas color platino. ¡Está guapísima!

Marta Hazas y Javier Veiga se copian el look View this post on Instagram A post shared by Marta Hazas (@martahazas) ¿Cuántas veces has ido a comer a un restaurante y otro de los comensales lleva el mismo jersey que tú? Pues esto es lo que les ha ocurrido a la pareja de actores que salió de casa por separado, cuando se encontró en el local, llevaban el mismo jersey pero en diferente color. Un ¡tierra trágame! en pareja.

Jessica Bueno ¿dispuesta a aumentar la familia? View this post on Instagram A post shared by Jessica Bueno (@jessica_bueno) La mujer de Jota Peleteiro es una enamorada de su familia y los animales y así lo demostró en un paseo por la naturaleza el pasado fin de semana. La ex modelo se encontró a una cabrita en su paseo y le preguntó a su marido si se la podía llevar a casa. ¿Lo consiguió?

Bibiana Fernández presume de familia View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' adora a sus mascotas y así de feliz posó con sus tres perritos: Hope, Joe y Juana. La actriz comparte con sus más de 461.000 seguidores de Instagram sus mejores imágenes con sus 'niños'.

Pablo Alborán ¿quién ronca? View this post on Instagram A post shared by Pablo Alborán (@pabloalboran) El cantante ha compartido una plácida siesta junto a su mascota y, en el vídeo, se oyen unos ronquidos. Pablo se pregunta si el que ronca es su perro o él. ¿Vosotros qué creéis?

