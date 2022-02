Después de un año bastante complicado, Carla Barber comenzaba 2022 anunciando la mejor de las noticias. La ex de Diego Matamoros se encuentra embarazada de su primer bebé, del que ya conocemos el sexo. Una noticia que sorprendía a todo el mundo pues fue el pasado mes de julio cuando nos enteramos de que Carla había iniciado una nueva relación tras su ruptura con el hijo de Kiko Matamoros. La doctora confirmó entonces que se encontraba embarazada de 23 semanas, así que ya llevaba varios meses ocultando la buena nueva. Con un emotivo vídeo en el que Carla anunciaba su embarazo a su familia, la joven compartía la feliz noticia con todos sus seguidores.

La ex superviviente está ya de 28 semanas, lo que se traduce, para quien no esté muy ducho en números, en 7 meses de gestación. Carla está entrando ya en la fase final del embarazo, y aún así sigue luciendo tipazo: la joven se ha ido estos días a las Islas Canarias para tratar de desconectar de la capital, y allí ha lucido bañador con muy poca tripa: "La verdad es que en ningún momento me he sentido 'embarazada'", ha asegurado en sus redes sociales, y es que entre la poca tripa que tiene y que ha seguido haciendo todas sus rutinas como si nada (ha seguido haciendo deporte, ha salido, ha viajado, ha trabajado sin problemas, no ha tenido náuseas ni vómitos, no se encuentra más cansada de lo habitual...), la joven está teniendo un embarazo envidiable:

Así dio la buena noticia



"Estoy embarazada", comenzaba diciendo Carla en el vídeo que publicó el pasado enero, a lo que su madre soltaba una carcajada incrédula y exclamaba: "¿En serio?". No se trataba de una broma. "A principios de mayo estarás aquí con nosotros. Estamos deseando conocerte. Te queremos de todo corazón. Nos vemos muy pronto" eran las palabras que Carla le dedicaba a su bebé al final del emotivo vídeo, en el que se podían apreciar ya unas incipientes curvas premamá y en la que pudimos ver todas las reacciones de sus amigos y familiares al conocer esta buenísima noticia. Y poco le faltó a Carla Barber después para publicar la carísima lista de regalos para su baby shower.

Y es que después de un 2021 bastante complicado para la modelo, ha empezado el 2022 con la mejor de las noticias. "El 2021 no comenzó de la mejor manera… fractura de tibia, menisco y ligamento, posterior cáncer en la familia y no olvidemos mi enfermedad cardiaca hereditaria, el fallecimiento de mi abuelo… sinceramente, hubiera sido un año para olvidar, pero TÚ lo has convertido en el principio de lo mejor que me ha pasado jamás", escribió Carla al padre de su hijo junto a unas bonitas instantáneas.

