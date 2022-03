Luca Onestini y Cristina Porta Gtres La pareja, que se conoció en 'Secret Story', posó a su llegada al estreno de 'Malnazidos'.

Gianmarco Onestini Gtres En el evento coincidieron Gianmarco, que llevaba un look muy parecido al de su hermano Luca: traje y zapatillas blancas.

Sandra Pica y Jule de la Guerra Gtres Otra de las parejas que se formó en la primera edición VIP de 'Secret Story': la formada por Sandara Pica y Julen de la Guerra.

Alejandro Nieto y Tania Medina Gtres Una de las parejas que más dio que hablar en la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones'.

Nicolás Coronado y Natalia Moreno Gtres El actor posó junto a su chica, la profesora de yoga Natalia Moreno.

María Botto Gtres La actriz, una de las protagonistas de 'Malnazidos', con vestido blanco de largo midi y escote palabra de honor.

Miki Esparbé Gtres El actor, otro de los protagonistas de 'Malnazidos', con traje de cuadros de Boss.

Cristina Medina Gtres La actriz de 'La que se avecina', que lucha contra un cáncer de mamá, volvió a los escenarios demostrando su fuerza y sus ganas de vovler a la normalidad.

Alfred García Gtres El cantante no se pierde un evento desde que se ha mudado a Madrid.

Adela González Gtres El nuevo fichaje de 'Sálvame', con una llamativa chaqueta estampada y tacones malva.

Mariam Hernández Gtres La actriz se decantó por un traje 'animal-print'

Thaïs Blume Gtres La acrtiz con un original jersey con mangas abiertas en los hombros.

Mayka Rivera Gtres La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' desfiló por la alfombra roja con un vestido-blazer de MVP Wardrobe.



Sandra, 'La isla de las tentaciones 4' Gtres Sandra Ferriz apostó por un un conjunto bicolor en blanco y negro con transparencias.

Gal.la, 'La isla de las tentaciones 4' Gtres La exconcursante de 'La isla de las tentaciones con un vestido de punto rojo con escote corazón.

Christián Sánchez Gtres El actor y cantante con loode denim.

Cristina Piaget Gtres La modelo y actriz con tio transparente y falda de pailletes.

Cristina Rodríguez Gtres La estilista, directora de vestuario de 'Malnazidos', con un original mono-capa.

Santiago Segura Gtres El actor y director, que forma parte del jurado del concurso 'El desafío', posa con el cartel de la película.

Berto Romero Gtres El actor, director y humorista Berto Romero.

Equipo de la película 'Malnazido' Gtres El elenco al completo de la película posó con el Consejero Delegado de Mediaset, Paolo Vasile, en el estreno.

