Una chica fitnnes View this post on Instagram A post shared by RESET // Wellness Center (@reset_people) La hija de Isabel Pantoja se ha centrado el cuidado de su salud física y mental después de todo el revuelo montado con su familia. La nula relación con hermano Kiko Rivera y los problemas judiciales con su madre.

Lolita Flores recuerda a su hermana View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) La artista se ha puesto nostálgica y ha querido recordar a su hermano Antonio con una canción de hace más de 30 años en la que la señala como un visionero o un genio en mayúscula.

Carla Barber, una premamá sexy View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La joven ha querido posar de lo más sexy con un vestido rojo presumiendo de tripita de embarazada. "Sonriéndole a la vida", escribe junto a esta imagen en la que posa feliz.

Risto Mejide recibe el primer ejemplar de su último libro View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) El presentador acaba de recibir el primer ejemplar de su décimo libro y cuenta que a pesar de haber vivido ya este paso diez veces sigue sintiendo lo mismo. El marido de Laura Escanes tiene muchas ganas de que sus fans tengan su libro entre sus manos.

Alice Campello presume de cuerpazo View this post on Instagram A post shared by Alice Campello Morata (@alicecampello) La empresaria italiana ha compartido varias imágenes en la playa en la que presume de tipazo frente al mar.

