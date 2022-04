Los más enamorados Gtres Esther Doña ha acudido a la Feria de Abril junto a su pareja, el juez Santiago Pedraz. La pareja pasea su amor en público siempre que puede. Ella con un vestido con estampado paisley en color azul y blanco.

Cayetano Martínez de Irujo Gtres El hijo de la duquesa de Alba no ha faltado a su cita con la capital española que tan feliz hacía a su fallecida madre.

Jaime de Marichalar Gtres El padre de la influencer 'royal' del momento no se ha perdido su cita en la ciudad sevillana.

Fiona Ferrer Gtres La empresaria en las casetas con un vestido de rayas y cinturón de rafia.

María Ángeles Grajal Gtres La empresaria recupera poco a poco la normalidad tras la pérdida de su marido, Jaime Ostos. El torero falleció en Colombia de un infarto mientras se encontraban de viaje de Año Nuevo.

Raquel Revuelta Gtres La Miss por excelencia ha brillado con luz propia en la Feria con un pantalón palazzo blanco y una americana negra.

El más querido del Sevilla Gtres Joaquin con su mujer, Susana Saborido posan con Juan Manuel Moreno Bonilla y su mujer, Manuela Villena.

Begoña Garcia Vaquero Gtres La empresaria con un vestido blanco con cinturón marrón adornado con una cruz.

Los del Río Cristobal Due√±as El dúo no se pierde ni una fiesta y es que siempre que pueden acuden a las casetas.

Siempre unidos Gtres Carmen Tello y Curro Romero, siempre de la mano no se pierden su cita en la ciudad andaluza.

