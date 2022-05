Paula Echevarría presume de abdominales View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz ha compartido unas instantáneas donde presume de abdominales, mostrando que se encuentra en plena forma gracias al entreno que realiza durante la semana.

La divertida respuesta de Alejandro Sanz a Bad Bunny View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) El cantante ha escrito una canción cuya letra dice "otro mensaje que escribo y no envío, Alejandro Sanz con el corazón partío". Ahora, Alejandro Sanz le ha respondido mostrando en un vídeo lo feliz que está junto a su chica. "Mensaje escrito y recibido", ha indicado en tono de humor.

Khloe Kardashian y su bonito mensaje a su madre View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian) La 'influencer' ha dedicado unas bonitas palabras a su madre con las que deja claro lo mucho que le quiere y lo importante que es para ella para celebrar el Día de la Madre.

Isabel Rábago explica dónde reside su felicidad View this post on Instagram A post shared by Isabel Rábago (@rabagoisabel) La periodista ha compartido un texto enumerando todas las cosas en las que ella consigue encontrar su felicidad.

Violeta Mangriñán Instagram La 'influencer' ha confesado que uno de sus mayores antojos durante el embarazo ha sido el de comer 'Cheetos' y todo tipo de patatas de bolsa, algo que Fabio le ha confesado que se debe a que es "hija suya".

La tierna imagen de Ana Boyer con su hermano View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) Para felicitarle por su cumpleaños, Ana Boyer ha compartido una tierna imagen en la que se puede ver a su hermano Enrique Iglesias mucho más pequeño.

