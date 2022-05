Emma García: así disfruta del buen tiempo View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La presentadora ha presumido de cuerpazo realizando su primer posado en bikini del año mientras disfruta de una escapada ideal a Ibiza.

Cristiano Ronaldo y su romántico detalle con Georgina View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) El futbolista ha querido dedicar una de sus publicaciones de Instagram a su chica después de haber vivido uno de los peores momentos de su vida juntos tras perder a uno de los pequeños que esperaban.

Violeta y su romántica instantánea con Fabio View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La pareja no puede estar más feliz esperando la llegada de su primera hija en común, Gala. Ahora, afrontan con mucha ilusión el último trimestre antes de poder tenerla ya entre sus brazos.

Amor Romeira desvela el problema que ha sufrido en la calle View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) La 'influencer' ha confesado que ha sufrido un ataque de ansiedad y pánico después de que cuatro hombres le abordasen por la calle, deseando que algún día las mujeres puedan andar sin miedo a que algo les pueda suceder.

Carme Chaparro sorprende con esta foto de cuando era chica View this post on Instagram A post shared by Carme Chaparro (@carmechaparro) La periodista ha compartido una instantánea de su Primera Comunión para mostrar la "cara de buena" que tenía cuando era niña. Una publicación con la que no ha querido dejar pasar por algo el corte de pelo que llevaba.

Vega, feliz tras poder colaborar con Manu Carrasco View this post on Instagram A post shared by Vega (@vegaoficial) La cantante ha confesado lo feliz que se siente de poder cantar junto a Manu Carrasco la canción 'Contigo' asegurando que vienen del mismo sitio y que desde entonces están igual de unidos.

