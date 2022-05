Enamorados como el primer día View this post on Instagram A post shared by Nicole Banderas (@nickykim2807) "Ocho años juntos disfrutando de cada segundo", ha escrito el malagueño junto a una foto en la que ambos aparecen rodeados de globos y en la cama de un hotel. La pareja ha disfrutado de una velada de lo más romántica para celebrar sus ocho años de amor.

Omar Sánchez y su reflexión más profunda View this post on Instagram A post shared by Omar Sánchez (@omar_sancheze33) El canario se encuentra en un momento de transición en su vida tras su separación de Anabel Pantoja. El joven ha compartido un vídeo en el que se ve los cambios que está haciendo en su vida.

Cristina Pedroche enseña sus cuadraditos View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La presentadora, que se encuentra grabando la nueva temporada de 'Love Island', ha compartido una imagen en la que aparece presumiendo de abdomen marcado. Fruto de su buena alimentación y su trabajo diario con entrenos de fuerza y cardio combinado con el yoga y el running.

Dani Martín y sus aclaraciones sobre su aspecto físico View this post on Instagram A post shared by Dani Martín (@_danimartin_) El cantante ha compartido un vídeo en el que aclara muchos de los comentarios que le dejan en redes sociales. Sí, ha engordado, ha cogido unos kilos y también se ha teñido el pelo de rubio pollito.

Isabel Pantoja comparte los carteles de su gira View this post on Instagram A post shared by ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin) La cantante está a punto de volver a los escenarios y será fuera de nuestro país. En Argentina y Chile donde el público espera ansioso la llegada de la tonadillera.

