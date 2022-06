Virginia Troconis anuncia nuevo proyecto: su libro View this post on Instagram A post shared by Virginia Troconis (@virtroconis) La mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' tiene una nueva ilusión en el terreno profesional: su nuevo libro, que verá la luz el próximo mes de septiembre, y que ha realizado junto a Pablo Ojeda. A ella le gustaba mucho cocinar y lo demostró en 'Masterchef' junto a su marido y después en el magacín gastronómico 'Como Sapiens', que presentaba Miguel Ángel Silvestre. Ahora se apunta al carro de los libros de cocina con 'Comida, vamos a llevarnos bien'. ¡Felicidades!

Lenny Kravitz no necesita manitas en casa View this post on Instagram A post shared by Lenny Kravitz (@lennykravitz) No es común ver a los ricos y famosos haciendo tareas mundanas, pero a algunos, como Lenny Kravitz, no se les caen los anillos si tienen que arreglar un enchufe. ¿Para qué llamar a un manitas si lo puede arreglar él?

Violeta, en Ibiza a punto de dar a luz View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) A la influencer sólo le quedan unas semanas para verle la carita a su hija Gala, y después de mucho estar para arriba y para abajo en Madrid, ha decidido coger un avión e irse con su chico a descansar a Ibiza antes del día del parto, que está a la vuelta de la esquina. Ella está feliz, y se nota.

Harry Styles, 'in love' con un español View this post on Instagram A post shared by PALOMO (@palomospain) No, el cantante no ha salido del armario ni se ha dejado ver con ningún chico, pero parece que ha empezado un idilio muy bonito con Palomo Spain, el nuevo 'niño mimado' de la moda española, al que ha elegido para vestirse en su gira. Este mono bicolor le sienta como un guante.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky, día en familia en la playa View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) La pareja está tan enamorada como el primer día, y lo demuestran con fotos tan románticas como esta, abrazados en la playa mientras sus hijos disfrutan del mar en los últimos días de buen tiempo de Australia antes de que llegue el invierno. "Son estos pequeños momentos los que hacen mi vida más grande", ha escrito ella.

Pablo Rivero, orgulloso de su compañera Elena Rivera View this post on Instagram A post shared by Pablo Rivero 🎬🖋 (@pabloriveroficial) Al actor no le cabe el orgullo en el cuerpo de haber ido a Ávila para darle un premio a su amiga y ex compañera de 'Cuéntame' Elena Rivera, que triunfa en cada trabajo que hace. Ambos han crecido juntos en las ficción de TVE, y ahora que han tomado caminos separados no les va nada mal, especialmente a ella con las series tan aclamadas en las que ha participado.

Victoria Beckham y Eva Longoria: con glamour hasta en pijama View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) Dicen que las comparaciones son odiosas, pero es ver a Eva y Victoria recién levantadas en pijama y vernos a nosotras... y la cosa es muy diferente. ¡Si es que estas dos divas no pierden el glamour ni con las zapatillas de andar por casa!

