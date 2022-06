Sergio Ramos y Pilar Rubio disfrutan de sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La pareja se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones después de un año lleno de compromisos profesionales. Y también de su tercer aniversario de bodas. Después de más de diez años de relación y cuatro hijos en común la pareja celebra su amor por todo lo alto en una boda de ensueño.

Jorge Javier y su posado más bohemio View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) El polémico presentador ha compartido una fotografía en la que aparece concentrado escribiendo lo que parece un guión. Sin camiseta y con un sombrero de paja, Jorge Javier presume de piscina.

Koke presume de la belleza de su mujer View this post on Instagram A post shared by Jorge Resurrección, Koke (@koke6) El jugador del Atlético de Madrid ha compartido una imagen junto a su guapísima mujer en la boda de Jordi Alba.

Messi y Antonella, de fiesta con Jordi Alba View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) La pareja ha compartido varias imágenes del enlace de sus amigos Jordi Alba y Romarey Ventura.

Marina, más enamorada que nunca View this post on Instagram A post shared by 𝑴𝑨𝑹𝑰𝑵𝑨 𝑮𝑨𝑹𝑪𝑰𝑨 (@mgarciarod) La pareja ha salido reforzada tras su participación en 'La última tentación' y en la 'Isla de las tentaciones'. Juntos acudieron al concierto de Alejandro Sanz en Sevilla.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io