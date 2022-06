Alba Carrillo se somete a un nuevo tratamiento estético Instagram La colaboradora ha confesado que ha comenzado una nueva terapia para lucir un cuerpo perfecto este verano. Un tratamiento que tiene como objetivo mejorar su circulación, modelar su cuerpo, reducir el agua, la celulitis y definir los músculos.

Marta Riesco, orgullosa de su trabajo View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La colaboradora ha confesado que está muy feliz con el trabajo que realiza y se ha mostrado orgullosa de todo lo que ha logrado en este tiempo a pesar de que no lo ha tenido siempre fácil.

Sergio Ramos y Pilar Rubio, felices de concierto View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) La pareja, que acaba de celebrar su aniversario por todo lo alto, ha disfrutado de un gran concierto donde se les ha podido ver de lo más felices derrochando complicidad.

Chenoa se pone en forma tras la boda View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Después de celebrar una gran boda, la cantante ha vuelto de nuevo a su rutina volviendo a realizar sus ejercicios diarios para mantenerse siempre en forma.

Violeta y Fabio, amor en alta mar View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La pareja, que está a punto de convertirse en padres de su primera hija, ha disfrutado de una romántica escapada en alta mar donde se puede apreciar lo avanzado que está el embarazo de Violeta.

Laura Pausini, así da la bienvenida al verano View this post on Instagram A post shared by Laura Pausini Official (@laurapausini) Laura Pausini ha compartido una instantánea donde aparece metida en la piscina. Una imagen con la que ha querido mostrar como está viviendo su primer día de verano.

