Mejores amigas View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) Son las mejores anfitrionas y una vez más han vuelto a convertir su casa en una auténtico escenario perfecto para celebrar fiestas. Anna Ferrer y Pz Padilla han lucido sus originales disfraces con los que han sorprendido a sus invitados. Una de blanco y otra de negro, ambas con alas.

Violeta Mangriñan y Fabio comparten imágenes de su 'baby shower' View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Cada día queda menos para el nacimiento de la primera hija en común de la creadora de imagen y el cantante. Un amor que surgió en 'Supervivientes' y que ha seguido contra viento y marea.

Blanca Suárez, la reina del 'brilli brilli' View this post on Instagram A post shared by Blanca Suárez (@blanca_suarez) La actriz ha compartido una imagen en la que aparece vestida como una auténtica 'barbie' moderna. De rosa, con un collar con un corazón rosa y sombra de purpurina en el mismo color, Blanca posa en su 'selfie'.

Pilar Rubio, una rockera de concierto View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La mujer de Sergio Ramos ha compartido una imagen en la que la podemos ver en Reino Unido a punto de disfrutar de un concierto de 'The rolling stones', uno de sus grupos favoritos.

Nuria Gago felicita a Inma Cuesta View this post on Instagram A post shared by Nuria Gago (@nurigago) "Cuatro días después del solsticio y un día después de la noche mágica de San Juan nació mi amiga. Llegó con el verano, con las sandías, con la luz de las verbenas, con las piscinas y con todo lo que trae el sol.En sus casas siempre siento todo eso, y cuando me abraza.Aunque sea invierno.Celebro tus 42 con la alegría de todo lo andado juntas y disfrutando de verte brillar y bailar y expandirte y aprender ✨.Ver tu camino y verte caminarlo es un regalo ❤️.Feliz cumpleaños Inmaculada, te quiero con el corazón ❤️.A tope."

