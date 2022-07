Miren Ibarguren anuncia el nacimiento de su hijo View this post on Instagram A post shared by Miren Ibarguren (@mirenib) La actriz ha compartido esta tierna imagen con la que anuncia el nacimiento de su primer hijo. Un niño del que aún no conocemos el nombre ni cuando ha venido al mundo, pero que seguro ha colmado de felicidad a sus padres con su nacimiento.

David Bustamante se a de boda con Yana View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) El cantante ha vivido este fin de semana uno de los días más importantes de su vida, la boda de su hermano pequeño Manuel. Un día que ha calificado como inolvidable. ¿Se atreverá él dar el paso con la bailarina?

Aldo Comas presume de fiesta View this post on Instagram A post shared by Aldo Comas (@aldocomas) El artista Aldo Comas ha compartido varias imágenes con su mujer Macarena Gómez con la que ha vivido este fin de semana una fiesta muy especial.

Violeta, a punto de caramelo View this post on Instagram A post shared by Violeta Mangriñan (@violeta) La influencer está a punto de dar a luz a su primera hija en común, pero mientras tanto aprovecha al máximo su embarazo compartiendo los mismos planes que antes de quedarse embarazada junto a su novio el cantante Fabio.

Pilar Rubio y su dulce despertar View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) Parece que la presentadora ha aprovechado el fresco de la mañana para dar un paseo por una paradisíaca playa donde ha posado así de sexy en un autoretrato.

