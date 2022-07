Rosa López luce 'tipazo' en estos días de calor

1 Rosa López presume de tipazo View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) La cantante está a tope con su carrera profesional pero de vez en cuando se escapa para relajarse, ¿de qué manera? Pues en el agua porque con estos calores no se puede hacer otra cosa. Rosa está de lo más contenta con su cuerpo, y es que ella misma confesaba haber perdido 40 kilos. No hay nada mejor que sentirse bien con una misma.

2 Mercedes Milá y Willian Levy, más cerca que nunca View this post on Instagram A post shared by Mercedes Milá (@mercedesmila) Lo que parecía una broma, se ha convertido en una gran amistad. La presentadora se enamoró desde el minuto uno del actor y ahora comparten una muy bonita amistad. Nos gusta ver a Mercedes así de contenta.

3 Carmen Lomana íntima de Rosalía View this post on Instagram A post shared by @carmen_lomana La cantante está arrasando con su gira en nuestro país. Los espectáculos que ofrece son oro puro y dónde hay glamour, ahí está la Lomana. Parece que ambas conservan una bonita relación.

4 Lola Índigo reivindica los cuerpos reales View this post on Instagram A post shared by Lola Indigo (@lolaindigo) La cantante ha sido modelo para una marca de bañadores y no puede salir más guapa. Para que muchos sepan, todos es cuestión de poses y edición de las fotografías por parte de los profesionales. La joven ha querido mostrar la realidad de esas fotografías.

5 El gran 'golpetazo' de Laura Escanes View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La influencer estar disfrutando de unos días de desconexión con amigas pero sufría un pequeño incidente. Mientras iba en un bote y muerta de la risa, se daba un golpe en la cabeza provocando que le hiciesen un vídeo de lo más divertido.

6 Ana Luque le hace un guiño a su gran amiga Olga Moreno Instagram Aunque no ha quedado como finalista, la concursante está de lo más contenta con su experiencia en Honduras. Para el recibimiento en plató, Ana Luque pedía prestado a su gran amiga y ganadora del año pasado, Olga Moreno, la prenda con la que ganó.

7 Isco Alarcón y Sara Salamo entrenan en pareja View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) Si hacer deporte te cuesta, prueba a hacerlo en pareja como la actriz y el futbolista. Ella contaba por sus stories que estaba muy motivada y su chico no tanto. Al final de la sesión ambos acababan muertos, ¿volverán a practicar deporte juntos?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io