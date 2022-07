Desafiando a la mala suerte Telecinco.es La presentadora vasca se ha mostrado de lo más nostálgica en el adiós al programa. Después de cuatro años al frente ahora se tomará dos meses de descanso y seguro que en septiembre comenzará a preparar un nuevo programa para la cadena. Es una de las presentadoras más valoradas de Mediaset y seguro que Paolo Vasile tiene preparado un nuevo reto profesional para ella.

Un emocionante final View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) Cuando llegaba a la redacción era recibida con la canción de Coldplay 'Viva la vida' y aplaudida por todo su equipo que se mostraba muy emocionado en las últimas horas de emisión del programa.

María Verdoy View this post on Instagram A post shared by María Verdoy (@_mariavillosa) La periodista, que cada semana nos sorprendía con sus informes sobre la actualidad, se ha mostrado muy emocionada en el último día. Ha estado a punto de hacer llorar a Emma en su último informe y ha saltado las lágrimas de varios de sus compañeros.

Elia Gonzalo View this post on Instagram A post shared by Elia Gonzalo (@elia_gonzalo) La reportera de sociedad ha querido dedicar unas bonitas palabras al programa y a los espectadores a través de las redes sociales.

Luis Rollán View this post on Instagram A post shared by LUIS ROLLÁN (@luisrollan) El colaborador de televisión espera ver muy pronto a todos sus compañeros. "Cuando una puerta se cierra se abren muchas ventanas".

José Antonio Avilés View this post on Instagram A post shared by Avilés (@jose_antonio_aviles) Lo hemos conocido con este programa, que incluso se ha llegado a tatuar su nombre. Ahora asegura que volverán a coincidir.

Diego Arrabal y su reproche al programa View this post on Instagram A post shared by Diego Arrabal (@diegoarrabalpaparazzo) El paparazzi ha querido despedirse del programa con un serio reproche. Diego nunca entendió lo que sucedió para que los despidiesen del espacio después de cinco años trabajando en el. Él lo dio todo por el programa y ahora se siente decepcionado. A pesar de ello manda un abrazo a sus compañeros.

Raquel Mosquera View this post on Instagram A post shared by Raquel Mosquera (@raquelmosqueram) Entraba para agradecer a todo el equipo su apoyo en los momentos más complicados de su vida y también para dar las gracias por la oportunidad de poder trabajar en el programa.

