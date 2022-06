Emma García se queda sin programa. Mediaset ha decidido cancelar, por sorpresa, 'Viva la vida', el programa que presenta en las tardes de sábado y domingo en Telecinco, de momento, de manera temporal. Ha sido el diario 'La Vanguardia' el que ha anunciado la suspensión del magazine aunque, por ahora, la cancelación es temporal y solo afectará a las emisiones del magazine en agosto. 'Viva la vida' cerrará su temporada el próximo 24 de julio y descansará el mes siguiente lo que ha disparado los rumores sobre su continuidad en la parrilla de Mediaset en septiembre. Descubre las mejores noticias sobre los programas de televisión.

Mientras se hablaba de quién sustituiría a Emma García, que hace unos días disfrutó de unas vacaciones en familia en Ibiza, este verano, Mediaset ha decidido prescindir temporalmente de 'Viva la vida' y muchos aseguran que podría ser por la bajada de su audiencia ya que, en su último domingo de emisión, tuvo un 9,7% de cuota de pantalla con un millón de espectadores.

Telecinco

Emma García ni ningún miembro del equipo se ha pronunciado, de momento, sobre esta cancelación temp0ral de 'Viva la vida'. Esta noticia ha sorprendido a la presentadora que este año ha cumplido 20 años en Mediaset. Emma, que es el alma del programa donde ha protagonizado momentos de todo tipo como algún tropiezo en directo o sus confesiones más personales, no está viviendo un buen año ya que, el pasado febrero, perdió a su padre al que estaba muy unida. "Al final da igual la edad que tengas porque cuando pierdes a mi padre en este caso la ausencia se nota, y a medida que pasan los días más, por eso cuando pienso en estos niños que algunos no han conocido a sus padres pues no me puedo quejar", reconocía en la entrega de los premios Inocente hace unos días.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io