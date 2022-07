Mercedes Milá se postula para 'MasterChef' Instagram "Tengo poco conocimientos de cosas, pero alguno tengo y el pollo es el rey del alimento para mi", ha indicado mientras mostraba la forma en la que a ella le gusta cocinarlo. Un momento que ha aprovechado para pedir estar en la próxima edición de 'MasterChef Celebrity'.

Jorge Pérez recibe un reconocimiento muy especial View this post on Instagram A post shared by Jorge Pérez (@jorgeperezdiez) El colaborador se ha mostrado muy orgulloso al recibir un reconocimiento honorífico como embajador de Ambrosero. Un momento muy especial que ha compartido con sus seguidores.

Laura Matamoros desvela cuál es su plan favorito View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros ha dejado claro que para ella su plan favorito es poder sentarse a tomar una pizza tranquilamente en la calle.

Victoria Beckham muestra su lugar favorito View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) La empresaria ha confesado que para ella poder tumbarse disfrutando de una tónica con vodka y su kindle es su plan ideal para ser feliz.

Violeta Mangriñán desvela cuánto ha engordado Instagram Queda poco tiempo para dar a luz, pero mientras este momento se produce, la 'influencer' no ha dudado en desvelar más datos sobre su embarazo desvelando cuántos kilos ha engordado y cuánto pesa su hija.

La original forma de Amor Romeira para hacer deporte View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) La 'influencer' ha dado un consejo a sus seguidores confesando que la mejor forma de hacer deporte con el calor que hace es ir vestida en bikini.

