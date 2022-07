Unas preciosas palabras a su hija View this post on Instagram A post shared by ÁNGELA CREMONTE (@angela_cremonte) La actriz ha dedicado unas emotivas palabras a su hija Allegra para anunciar su nacimiento en redes sociales. Su muro se ha llenado de buenos deseos para Ángela en esta nueva etapa como madre.

El príncipe Guillermo y Carlota desean buena suerte al equipo de fútbol femenino View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge) El duque de Cambridge y su hija aparecen juntos para desear 'toda la suerte' del mundo a las jugadoras británicas en el partido contra Alemania en la gran final que tendrá lugar en el estadio de Wembley.

Irene Rosales explota su faceta como influencer View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) La mujer de Kiko Rivera ha compartido unas imágenes en la que aparece vestida de la manera más elegante para asistir a una boda familiar. Su marido no ha dudado en comentar la imagen: vaya locura.

Kiko Rivera posa con 'El Rubius' View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El hijo de Isabel Pantoja está trabajando a tope este verano y en uno de sus bolos se ha encontrado con el youtuber Rubius con el que ha posado así de feliz.

Alexandra Pereira, a punto de dar a luz View this post on Instagram A post shared by Alexandra Pereira (@alexandrapereira) La influencer de moda española, afincada en Dubái, ha compartido unas de las últimas imágenes embarazada junto a su marido con el que cuenta las horas para dar a luz.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io