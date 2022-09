Cuando saltó a la fama por su participación en 'Gran Hermano 16', Raquel Lozano lucía una melena larga castaña. En 2019, cuando regresó a la pequeña pantalla para formar parte del casting de 'GH Dúo' y continuaba con el mismo look pero poco a poco se fue atreviendo con las mechas. Ahora, la que fue una ilusión para Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja, ha querido comenzar el mes de septiembre cortando por lo sano y haciendo un cambio total de look.

Omar Sánchez y Raquel Lozano podrían haber puesto punto y final a su relación, ya que el canario ya se encuentra inmerso en el nuevo reality 'Pesadilla en el paraíso'. ¿Le defenderá Raquel en esta nueva experiencia? Seguramente cuando Omar salga del programa verá el cambio de su "ex rollo" y alucinará.

¿Cómo llevan el inicio de mes nuestros famosos? ¡Te lo contamos!