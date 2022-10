View this post on Instagram

El escritor reconoce que cada vez está "más rural". "La tranquilidad que me da la lectura y mi perra doña Leo no me la da nada más en el mundo. Tal vez la cascada de mi río a su paso por Borrunes. Cada día estoy más rural, más casero y me agobia más el ruido (...). En Madrid, para ir a la recepción en el Palacio Real, me entró un agobio de tres pares de huevos, entre el tráfico, las prisas por las calles y los taxis", escribe junto a la imagen que da la paz.