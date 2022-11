Este martes 8 de noviembre la pareja formada por Marta Riesco y Antonio David Flores se dejaban ver en el photocall del estreno del Circo del Sol en Madrid. En el han presumido de buen rollo con Rocío Flores con la que después del espectáculo han ido a cenar y han disfrutado de una noche de karaoke en familia. En la lista de invitados a este evento también se encontraba la humorista Paz Padilla con la que Rocío Flores se ha hecho un 'selfie'. Las dos han presumido de buen rollo. Aunque esta es la primera vez que se encuentran en persona, ambas han mostrado su admiración mutua.

Mientras Rocío Flores mostraba todo su apoyo a Paz Padilla tras su despido de ‘Sálvame’ en su estreno como colaboradora hace un año en 'Ya son las ocho'. La hija de Rocío Carrasco hacia referencia a la gaditana, a la que supuestamente, ella y Gloria Camila llamarían ‘La Chusa’, un personaje que Paz Padilla interpreta en la serie de televisión ‘La que se avecina’. "Me encanta el personaje de la Chusa y soy fan número uno de Paz Padilla", dijo la hija de Antonio David Flores en su momento.



Por su parte, Paz Padilla siempre mostró su apoyo incondicional a Rocío Flores en su nula relación con su madre Rocío Carrasco. Cuando presentaba 'Sálvame' no dudaba en dar su opinión sobre esta relación y posicionarse con la joven al no entender que una madre, a pesar de todo, no tenga relación con su hija. Paz siempre se mostró partidaria de creer que el amor puede con todo y más el de una madre. "El que antepones el amor a tu rabia, tu odio, tu rencor… Si hay amor, olvidamos el rencor. Olvidamos lo que ha sucedido, partimos de cero", señaló en varias ocasiones, ganándose algún que otro 'hater' por sus palabras.



Ahora, después de que ambas han decidido vivir alejadas de los platós de televisión, una por un retiro voluntario y la otra después de una despido fulminante que fue anulado, se han reencontrado en un espectáculo impresionante y no han dudado en inmortalizar este momento con un 'selfie'.