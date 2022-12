Ana Obregón y conmovedora carta a Elena Huelva

Elena Huelva y su lema 'Mis ganas ganan' se han convertido en un símbolo de lucha contra el cáncer. La joven influencer ha compartido en sus redes sociales un emotivo vídeo en el que ha querido mostrar que su estado de salud ha empeorado. La autora de 'Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente', lleva cuatro años luchando contra el cáncer y ahora ha lanzado un mensaje que ha preocupado muchos a sus seguidores.

Siempre con una sonrisa, con buenas palabras y mucho ánimo a pesar de las dificultados, la joven ha conseguido robar el corazón a un sinfín de rostros conocidos. Sara Carbonero, Aitana, Manu Carrasco y Ana Obregón son solo algunos de sus amigos más famosos. Pero hay muchos más y personas anónimas que siguen y apoyan su lucha.

En los últimos días, las noticias no han sido alentadoras y la joven ha querido compartir con sus seguidores la mala racha que se encuentra atravesando. Esta semana, durante una visita a Madrid para acudir al estreno de 'La Última', Elena tuvo que ser ingresada en el hospital y no recibió buenas noticias.

"Quería dejar este vídeo por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, por las personas, por siempre", son las palabras con las que ha acompañado el vídeo que ha compartido y que se ha llenado de mensajes de ánimo para la joven.

Elena cuenta que le han descubierto una enfermedad en la tráquea: "Hola a todos. Ojalá no haber tenido que hacer este vídeo nunca, pero las cosas no están yendo bien. Me han encontrado una enfermedad en la tráquea, es muy peligroso, porque como sabéis es por donde respiramos y bueno, no hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, que mis ganas han ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase yo ya he ganado, y sé que mi vida no será en vano porque he luchado, he conseguido lo que quiero. Quiero que siempre recordéis la frase de ‘Mis ganas ganan’ para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Porque al final la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos y las personas, y yo me llevo muchos, muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, que nos vamos a seguir viendo, que os quiero. Y que mis ganas ganan, siempre".