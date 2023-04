Conocimos a Alessandro Lequio, el ex de Ana Obregón, cuando llegó a España en 1990 con su entonces mujer, la modelo Antonia Dell'Atte, y su hijo Clemente (1989). Pero el matrimonio no tardaría en hacer aguas. La relación entre Alessandro Lequio y Antonia Dell'Atte no fue fácil. Tras tres años juntos decidieron poner punto y final a su historia de amor y, tras de su ruptura, conocimos su romance con la actriz y bióloga Ana Obregón, con la que comenzaría su popularidad en nuestro país. Fruto del amor entre el italiano y la presentadora nació su segundo hijo, Aless Lequio (1992), que falleció el 13 de mayo de 2020 por un cáncer, un sarcoma de Ewing que le fue diagnosticado dos años antes.

Alessandro Lequio: su familia con María Palacios

Tras su ruptura con Ana Obregón cuando su hijo era solo un bebé, Alessandro Lequio mantuvo algunos romances, el más polémico con Mar Flores, hasta que una nueva mujer llegó a su vida: María Palacios, con quien contrajo matrimonio en 2008 en Segovia. Con ella tuvo a su tercera hija, Ginevra Ena, nacida en 2016. Lequio alcanzó su fama a mediados de la época de los 90, cuando empezó a conceder entrevistas y a colaborar en diversos programas de televisión. De hecho, desde 2005 participa como colaborador en 'El programa de Ana Rosa'.

Tras la trágica muerte de su hijo Aless, Alessandro Lequio vivió momentos difíciles pero, a diferencia de Ana Obregón, prefiere guardar silencio sobre cómo se siente tras la pérdida del joven. Ahora, la llegada por gestación subrogada de Ana Sandra Lequio Obregón el 20 de marzo de 2023, su nieta ya que es hija biológica de Aless, ha vuelto a poner al italiano en el ojo del huracán. El colaborador prefiere guardar silencio sobre cómo se siente aunque reconoce que toda la situación es "verdaderamente triste". Además, en 2012, se vio envuelto en otra polémica cuando Rocío Carrasco habló del italiano y le comparó con su ex, Antonio David Flores. La hija de Rocío Jurado aseguró que le defendía porque actúan "del mismo modo". "Perro no come perro", fueron las palabras de Rocío Carrasco. Estas palabras hicieron que su ex mujer, Antonia Dell'Atte le acusara de maltrato durante su matrimonio y Ana Obregón le defendiera. A continuación, repasamos las mejores imágenes de la vida de Alessandro Lequio.