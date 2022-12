Cristina Pedroche ha dejado a sus compañeros de cadena con la boca abierta. Quedan pocos días para el gran momento de la madrileña y por sus redes sociales da pequeñas pistas de cómo se está currando ese gran día. Mientras se paseaba feliz por las inmediaciones de la cadena, entrando incluso en el plató de 'Y ahora Sonsoles', los compañeros de ésta no se podían creer que te atreviese a estar desnuda delante de tantísima gente. "Ya me podría haber tocado la nueva, Sonsoles...", se queja en broma Alberto Chicote.

"Este año va a ser todo lo contrario", decía Pedroche sobre su look para las Campanadas 2022 en 'El Hormiguero'. "Vuelven las transparencias. No tiene nada que ver con otros años y hay muchas personas involucradas. Han puesto un trocito pero no han visto como queda el resultado".