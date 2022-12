El vestido de Cristina Pedroche durante la retransmisión de las Campanas es uno de los eventos del año. Y, sin duda, el secreto mejor guardado de la presentadora. Sus looks se han convertido en un hito de nuestra Navidad, y como no podía ser de otra forma, Cristina promete sorprender un año más. La de Vallecas vuelve a dar las Campanadas de este 2022 junto a Alberto Chicote para despedir este año. "Son ya 9 años de trabajo, esfuerzo y sobre todo de tremenda responsabilidad que os aseguro que siempre tienen su recompensa. Espero que nos acompañes porque como siempre digo 'la suerte está en Antena 3'", ha expresado Pedroche, al confirmarse que sería ella quien estaría al frente de la retransmisión.

"Este año estoy haciendo aún más trabajo para mí. Intentando estar lo más tranquila que puedo, meditando, mucho yoga y creo que llego un poco más fuerte mentalmente. Aún así, después del 31 me cogeré algunos días libres para asimilar todo y encontrar mi paz", ha contado la presentadora en sus redes.

En las que también ha dado algunas pinceladas sobre cómo será su vestido este 2022. Una vez más, Cristina ha confiado en el estilista Josie. "No tiene nada que ver con ninguno de otro año; vuelven las transparencias. Y es el año que más personas han estado involucrada (casi 100 personas saben cómo es. Estoy nerviosa pero confío en ellas. Una persona muy importante de otro año vuelve para ayudarme este", han sido las puestas que ha dado Cristina en sus redes.

Instagram

Y como es de esperar, estamos todos ansiosos por saber con qué traje nos va a sorprender. Por eso, vamos a repasar algunos de sus mejores looks de Nochevieja que ha lucido durante esas nueve ediciones que lleva.

Sus primeras campanadas fueron en 2015 junto a su compañero Frank Blanco. La Pedroche optó por el color negro en un vestido largo con transparencias y encaje de chantilly de la firma Charo Ruiz Ibiza. Además, en 2016, 2017 y 2018 también quiso ponerse transparencias. Para comenzar el 2020, la presentadora escogió un look bastante complicado para dar las uvas: un vestido largo negro con un corset dorado que le definía todo su torso acompañado de unos guantes negros.

Antena 3

El 2020 fue un año marcado por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y en este sentido, la colaborado de Zapeando quiso hacer un tributo a los damnificados por la pandemia con su look más atrevido: una capa acolchada blanca y debajo un minivestido azul que nos recordaba a la mascarilla tan usada por todos nosotros.

Finalmente, para dar la bienvenida este 2022, la presentadora apareció en 2019 con su look más futurista del diseñador Manuel Piña. Pero lo que más nos gusta del momento vestido de la Pedroche no solo es ver como ella lo llevo, sino ver cómo su marido el cocinero Dabiz Muñoz, que recientemente apareció por el programa de Joaquín el del Betis, se lo pone días más tarde.

Instagram

Ahora, Cristina se prepara para recibir el 2023 y ya ha publicado en su perfil de Instagram una imagen navideña con Alberto Chicote. "Este año estoy intentando que no se me noten tanto los nervios, pero creo que ya no puedo más", explicaba en la foto. Con un look dos piezas en color champagne y con muchos flecos, la presentadora se encuentra en la cuenta atrás para dar las campanadas. ¿Será esta traje un adelanto de lo que veremos el 31 de diciembre?