View this post on Instagram

La galerista recibió el premio 'Mujer sin tabúes' y su amigo Mario Vaquerizo no quiso perderse el momento. No solo no se lo perdió, sino que tuvo un papel muy importante. "Siempre es un ligo estar al lado de mi hermana Topacio Fresh y sobre todo si ejerces de entregador de un merecido premio a su persona y personalidad arrolladora. Te quiero Loqui", ha comentado en sus redes.