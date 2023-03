Risto Mejide vuelve a estar enamorado tras su separación de Laura Escanes. DIEZ MINUTOS te muestra EN EXCLUSIVA las imágenes del presentador de 'Viajando con Chester' con su nueva ilusión: una atractiva joven de 26 años con la que compartió una romántica escapada de fin de semana. En nuestro nuevo número que ya está en el kiosco, podrás conocer todos los detalles de la nueva pareja de Risto Mejide y su viaje exprés a Cuenca. ¡Corre a tu punto de venta y podrás descubrir todos los secretos del nuevo amor del comunicador! Gracias a este joven rubia, Risto Mejide parece haber recuperado la ilusión en el amor tras su ruptura con Laura Escanes, madre de su hija Roma. Fue en septiembre de 2022 cuando el comunicador y la influencer comunicaban el fin de su historia de amor aunque la prioridad para ambos siempre será su pequeña. Mientras que Laura comenzaba a salir con el cantante Álvaro de Luna, el presentador ha pasado unos meses complicados tras su ruptura y él mismo revelaba que ha estado destrozado por dentro aunque gracias a una atractiva joven rubia vuelve a sonreír como podrás ver solo en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está a la venta.

Hearst

Pero la nueva ilusión de Risto Mejide no es la única exclusiva que podrás leer en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en el kiosco. Nacho Palau comparte una muy buena noticia: está curado tras padecer cáncer de pulmón. Tras conceder su primera entrevista sobre su enfermedad, el ex de Miguel Bosé cuenta la mejor de las noticias. Además, Luis Miguel, que está feliz con Paloma Cuevas, tiene una orden de arresto en México por una demanda de su ex y las mejores fotos de la estancia de Aitana y Sebastián Yatra en Miami. La pareja acudió a la boda de Lele Pons y ya no esconden su amor. ¡Corre al kiosco y consigue el nuevo número de DIEZ MINUTOS!