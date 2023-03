Ana Obregón: ¿por qué ha querido llamar Ana a su hija?

Tras el revuelo generado por la decisión de Ana Obregón de ser madre por gestación subrogada en Miami, a los 68 años, el debate está en el aire. Como ahora parece que todos se han convertidos en expertos sobre la materia han querido, algunos rostros conocidos han querido mostrar su opinión a respecto.Antonia Dell'Atte encontraba en Miami, precisamente donde la actriz había recibido a su nueva hija Ana, desde ahí la actriz escribía un polémico y demoledor mensaje que muchos veían como un ataque directo a Ana Obregón: "Disfrutando con mi hijo : the simple The Best @clem2leq , “un regalo De Dios”Me gusta #miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas “patéticas e insoportables “ y sobretodo egoísta y egocentrismo… Huir siempre!!Mamma mia 😨".Debido al revuelo ocasionado, a las críticas que le están lloviendo y a los apoyos que está recibiendo, la italiana ha querido emitir un comunicado donde se defiende de esas graves acusaciones e incluso anuncia medidas legales. Según la italiana ella no se ha manifestado de nada ni de nadie, pues ha estado fuera disfrutando de su familia."¡La verdad ante todo! La virtud y la sabiduría para ser una buena persona y mejorarse. El conocimiento es antes de hablar y opinar conocer los hechos: habéis opinado de lo que yo nunca he opinado. Todo sale de vuestra boca.No tengo que justificar nada de mi post, porque no está dirigió a nadie y menos a quién habéis nombrado vosotros.No me he manifestado sobre nada ni nadie, he estado fuera disfrutando de mi familia y al llegar me encuentro con este aluvión de críticas y situaciones que yo no he generado. Tampoco me pertenece opinar sobre la vida de los demás, ¡no es mi vida! En cuanto a los embusteros que viven de mentiras, han utilizado mis palabras para atacar alguien que yo nunca he nombrado.Si vuestra mente retorcida ha aludido, y salpicado a terceros es vuestra responsabilidad. Siempre en mi vida me he alejado de personas tóxicas, egocéntricas, egoístas e hipócritas, que no forman parte de mi vida y no entiendo porque volvéis a relacionarme con asuntos ajenos a mí. Vuelvo a reiterar, no he nombrado a nadie, no opino sobre la vida de los demás y todos los medios que se han hecho eco desacreditandome y poniendo palabras en mi boca, cosas que yo no he dicho. Me habéis llamado en privado sobre esta noticia y les he dicho que no tengo nada que decir sobre este tema.Estoy recopilando todo para tomar medidas legales. Yo solo soy dueña de mi vida y de mis acciones y no tengo que justificar absolutamente nada porque no vivo de la vida de los demás y tampoco me importa lo que hagan los demás.No he ofendido a nadie y estoy siempre de parte de las mujeres y del perdón. Con esto queda por mí parte, todo zanjado sobre este tema.¡Las Ofensas no son para quien las recibe, si no para quien las hace!#vivaelamor #familia #verdad#barcelona #españa".