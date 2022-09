Kiko Rivera tiene muy presente a su padre, Francisco Rivera 'Paquirri', cada día. Y especialmente en fechas tan señaladas como este 26 de septiembre, cuando se cumplen 38 años del fallecimiento del torero en el Hospital Militar de Córdoba. Una cornada del toro 'Avispado' le partió el femoral en la plaza de toros de Pozoblanco. El Dj apenas tenía 8 meses cuando murió su padre, pero siempre lo ha sentido muy cerca, sobre todo durante sus días en Cantora, la finca en la que se refugió su madre, Isabel Pantoja, tras convertise en 'la viuda de España', y en la que sigue viviendo desde que tuvo sus problemas con la justicia y cuidó a su madre, doña Ana, hasta que falleció el 28 de septiembre de 2021.

Con motivo del aniversario de la muerte del torero, el marido de Irene Rosales ha compartido un emotivo mensaje en sus redes. "Tal que así me dejaste hoy hace 38 años y nunca jamas volví a sentir tus abrazos ni tus besos. A día de hoy y siendo padre de 3 hijos se me vuelven a llenar de lágrimas los ojos de solo pensar como tuviste que sentirte al saber que no verías más a tus hijos. Papá dónde quiera que estes te amo con todo mi ❤️ y te echo tanto de menos...", ha escrito el Dj en Instagam con una foto en la que aparece su padre vestido de luces cogiéndole en brazos.

El post ha recibido miles de 'Likes' y muchos comentarios. Algunos les dan ánimo a Kiko, como su mujer Irene Rosales, que escribe: "Su alma vive con nosotros". Sin embargo, son muchos los seguidores del Dj que le han recordado el distanciamiento que mantiene con su madre desde octubre de 2017. "Disfruta de tu madre ahora que la tienes... añoráis lo que no tenéis y no valoráis lo que tenéis", le dice uno de ellos. La guerra mediática entre madre e hijo comenzó cuando él acudió a 'Sálvame Deluxe' y confesase que necesitaba el apoyo de su madre por el mal momento que estaba pasando, de ahí pasó a destapar los problemas familiares en la 'herencia de Paquirri' y el Dj también se distanció de su hermana, Isa Pantoja, y su prima, Anabel Pantoja. Aunque parece que con esta última ha habido uno pequeño acercamiento tras el paso de la influencer por 'Supervivientes'.