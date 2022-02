La modelo fue encontrada muerta tras precipitarse de un alto edificio

Cheslie dejó una nota de despedida y un mensaje que vaticinaba lo que podía pasar sólo horas antes en su Instagram

La modelo, bloguera, abogada y empresaria Cheslie Kryst ha encontrado un triste final a su vida con sólo 30 años tras haber sido encontrada muerta. La también Miss Estados Unidos 2019 fue encontrada sin vida a primera hora de la mañana de este 31 de enero en la calle 42 de Manhattan (Nueva York, EEUU) tras precipitarse del Edificio Orion, un rascacielos de 60 pisos donde ella residía muy cerca de la céntrica Times Square.

Según las fuentes consultadas por la investigación, la última vez que fue vista con vida fue dentro del edificio en la planta 29. Al parecer, según ha publicado 'The New York Post', la modelo habría decidido quitarse la vida, no sin antes dejar una nota de despedida dirigida a su madre cediéndole todas sus pertenencias.

Se desconoce si Cheslie sufría algún tipo de problema de salud mental, pero sí quiso pronunciarse sobre ella hace unos años, confesando que iba a terapia: "Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental", dijo en una entrevista. "Y lo más importante que hice fue hablar con un terapeuta. Es muy fácil hablar con ella. Ella me brinda excelentes estrategias, especialmente si estoy triste o feliz o si tengo un mes ocupado por delante. Cuando no estoy hablando con ella, paso tiempo al final de cada día para simplemente relajarme”, apuntó, justo antes de añadir: "Desconecto, apago el teléfono, no contesto mensajes. Solo me siento y veo mis películas favoritas".

La familia de Cheslie está completamente rota tras el suceso: "Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie", expresó su familia en un comunicado que vio la luz horas después de conocerse su muerte, confirmando así la noticia. "Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Se preocupaba, amaba, reía y brillaba [...]. Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss Estados Unidos y como presentadora del canal Extra -añadieron-, pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y colega, sabemos que su impacto perdurará".



Sus compañeros de Extra también han expresado su dolor: "Nuestros corazones están rotos. Cheslie no solo era una parte vital de nuestro programa, sino que era una parte muy querida de nuestra familia Extra". Precisamente, una de las últimas apariciones públicas de Cheslie fue en la alfombra roja de 'La casa Gucci' como reportera del canal, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a los protagonistas de la películas, incluida Lady Gaga, por lo que se mostró especialmente emocionada.

Un último críptico mensaje

Nadie hacía presagiar momentos antes de lo sucedido que Cheslie podía cometer la locura de suicidarse, pero un mensaje colgado en su Instagram que todos pasaron por alto cobró sentido cuando se conoció la noticia: "Que este día os traiga descanso y paz", publicó junto a una foto suya de un primer plano de su cara.

