Nunca puede llover a gusto de todos, pero parece que estos días los fans de Zendaya se han puesto de acuerdo para arremeter contra el museo Madame Tussauds de Londres. La compañía es la más importante a nivel mundial haciendo figuras de cera a tamaño real de las celebridades pasadas y presentes, y aunque suelen tener un parecido increíble con la versión viva de los famosos que hacen, con detalles al milímetro y acabados a mano, hay veces que pueden 'derrapar' un poco... y con Zendaya lo han hecho, y mucho.

La joven aún no ha tenido la oportunidad de ver en persona el resultado, pero el Instagram de la firma ya ha desvelado el resultado final, y lo cierto es que tiene un curioso parecido con las Kardashian, en concreto con Kylie Jenner, más que con la protagonista de 'Euphoria'. ¿Tú qué opinas?

Los comentarios han tirado por tierra el minucioso trabajo y esfuerzo que el Madame Tussauds pone siempre a sus figuras, pero la verdad es que, aunque el parecido está ahí, con otros famosos sí se han esforzado más, como Ricky Martin o la propia Kylie Jenner. Pero claro, también hay que entender que las fotos y medidas que se han inspirado para hacer esta nueva figura (ya hay otras de Zendaya en Orlando y San Francisco) son de 2015...

Los comentarios no se han hecho esperar: "Se parece a una Kardashian. ¡Cambiadla!"; "Esa no es Zendaya, se parece a una mezcla entre Kylie Jenner y Nicki Minaj"; "¿Es una figura reciclada de Kylie Jenner? El parecido está ahí, pero se parece más a Kylie que a Zendaya" o "¡Jesús! ¿Eso es lo mejor que habéis podido hacer?" han sido sólo algunos de los comentarios que el Madame Tussauds ha recibido en su cuenta de Instagram. Ni siquiera el pelo o el outfit se han librado de las críticas: "¿Con todos los looks icónicos que tiene Zendaya le habéis puesto eso?", "Definitivamente necesita un cambio de pelo y de look".

Aún así, eso no es nada para las críticas que suele recoger el Museo de Cera de Madrid, cuyas figuras de Cristina Pedroche o Isabel Preysler han encantado a sus protagonistas, pero no tanto a quienes acuden y ven que, quizá, no se parecen tanto a las estrellas que tanto admiran. Para gustos, los colores, claro.

