Euphoria tendrá una tercera temporada.

HBO ha confirmado la renovación de la serie a través de sus redes sociales.

Euphoria llegó a nuestras vidas en 2019 y desde entonces es una de las series que más ha dado que hablar y que pensar en el panorama audiovisual. Atrevida, de personajes con perfiles muy atractivos en pantalla e historias de sufrimiento, adicción, amor o relaciones familiares, ha reflejado extremos que en ocasiones nos parecen inimaginables pero que en muchos casos sí se acercan a las preocupaciones y problemas de los jóvenes. Y poniendo el acento en la salud física, pero sobre todo en la mental, en la que tanto nos fijamos recientemente y que tan olvidada ha estado durante años.

Por eso se nos hizo eterna la espera hasta la segunda temporada. Es verdad que, para aplacar las ganas, los creadores y todo el equipo arrimaron el hombro en tiempos de pandemia para ofrecernos dos capítulos especiales en las navidades de 2020 (Los problemas no duran eternamente y Los perfectos, a m*marla) para mostrarnos el punto de vista de Rue y Jules, respectivamente.

Pero era inevitable que al llegar la segunda tanda supusiese una revolución. Desde su estreno, cada semana se genera debate en torno al nuevo episodio, seguimos todas las teorías, las críticas y hasta los memes sobre los personajes. ¡Y eso que aún no la hemos visto entera! Pero los fanáticos de Euphoria ya pueden respirar tranquilos porque su serie favorita tendrá una nueva temporada.

HBO Max confirma la temporada 3 de Euphoria

La confirmación de la esperada tercera temporada de Euphoria ha llegado a través de las redes sociales oficiales de la serie y la plataforma. El perfil de Instagram de la ficción publicó de forma conjunta con HBO un sencillo post con un vídeo muy breve que apenas incluye un 3 y el nombre de la ficción al estilo de su cabecera y acompañado del texto que todos queríamos leer, que la renovación ya es una realidad. Como es de esperar, aún no se sabe nada de lo nuevo que vendrá, pues primero tendremos que terminar los episodios que aún se están emitiendo. Pero os aseguramos que estaremos pendientes de cualquier novedad pues tenemos tantas ganas como vosotros de continuar viendo a Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Maude Apatow, Hunter Schafer y los demás.

