Que Jennifer Lopez y Ben Affleck son una de las parejas del momento es innegable: los dos levantan pasiones allá por donde van, y es que, además de guapos y exitosos, su historia de amor es casi como de una telenovela (Netflix, apunta): rompieron hace 18 años, estaban incluso prometidos, y aunque intentaron que funcionase, finalmente los cuernos que él le puso y la incompatibilidad de sus agendas (en 2002 su fama y sus trabajos despuntaron y subieron como la espuma) les obligaron a abortar misión. En 2021, tras matrimonios, hijos, una pandemia y otras relaciones, se reencontraron... y volvieron a caer rendidos a los pies el uno del otro. Y hasta hoy, que pasean su amor por Las Palmas de Gran Canaria.

Porque sí: la pareja se encuentra en nuestro país porque ella graba su nueva película, 'The Mother', mientras promociona la última que ha hecho (junto a Maluma), 'Marry Me', y hasta la ciudad canaria se ha desplazado Ben ahora que tiene algo de tiempo libre para ver a su churri: han paseado por la ciudad, han ido de compras, se han tomado unos cafés en un bar como una parejita normal y corriente... y hasta se han sentado en un banco en un parque a ver la vida pasar. Un banco perteneciente al conocido Parque de las Ranas (en la zona de Vegueta) que, por cierto, ha dado mucho que hablar en las redes entre los canarios, que se han cachondeado de que hayan estado ahí.

Algunos han contado sus experiencias en ese mismo banco, muy cerca, por cierto del hotel Santa Catalina donde está alojando JLo: "Se me hace relindo ver a Ben Affleck y a Jennifer López recuperar su amor en el mismito banco en el que yo me arrojé en la Noche de Reyes de 2014, de 2017 y de 2018", ha escrito un tuitero al que parece que las borracheras de las noches de Reyes no le sentaron demasiado bien. "En ese mismo banco perdí mi virginidad allá por 2003, es todo un honor que Benicio Afligido y la Jenny vayan a restregarse ahí 15 años después. Precioso", ha escrito otro. "Lugar de peregrinación", ha añadido otro tuitero mostrando una foto del banco en el que Ben y Jennifer han posado sus retaguardias.

"Nadie se cree que alguien se siente de blanco en esos bancos y no se levante "fucking in their mothers"; "Hay que rebautizar el banco: El banco de la Jenny y el Ben", "Ahí debajo tiré un par de porros en el 2005"; "El Consistorio está grabando una placa que irá en ese banco" o "En ese banco, me cagó encima una paloma mientras esperaba sentado a mi ex, así que muy romántico no fue ese día que digamos", han sido otros de los jocosos comentarios que los canarios han hecho sobre el ya mundialmente famoso banco del Parque de las Ranas.

Sin duda, y a pesar de que Jennifer y Ben han llegado sin hacer demasiado ruido, ha sido imposible que la gente no se entere de que están por la zona, aunque los canarios han demostrado tener mucho respeto por la pareja y les han dejado muy tranquilos, ya que parece que incluso han podido pasear sin tener que ir escoltados hasta los dientes de sus guardaespaldas. ¿Se plantearán comprarse una casita aquí para veranear y dejarse de tanto Miami?

