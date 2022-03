La gala de los Oscar siempre son motivo de celebración y polémica a partes iguales: los discursos políticos por parte de la industria del cine cobran el mayor protagonismo del año en una gala que se sabe que van a ver millones de personas por todo el mundo, pero este año todo ha quedado ensombrecido, incluidos los propios premios o los 'lookazos' de actores y actrices, por la anécdota que ha protagonizado el actor y director Will Smith, -que, acompañado por su mujer, Jada Pinkett, fue una de las parejazas de la noche en la alfombra roja-, que ha subido al escenario nada menos ¡que a pegar al presentador!

En ese momento, el actor Chris Rock ejercía de maestro de ceremonias y, como es habitual, los chascarrillos salían de su boca para amenizar una larga gala, pero uno de ellos se pasó de frenada: bromeó sobre el corte de pelo de Jada Pinkett comparándola con la teniente O'Neil, que sufre alopecia por una enfermedad autoinmune. Al principio rió tímidamente, pero la cara de Will cambió completamente al ver que a su mujer no le hizo ninguna gracia, y sin cortarse un pelo subió al escenario a 'cruzarle' la cara a su compañero de profesión. Y no, no parece cosa de guión: la torta se escuchó como un golpe seco en todo el teatro Dolby:

WILL SMITH LE METIÓ UNA PIÑA EN VIVO A CHRIS ROCK POR BARDEAR A SU ESPOSA EN LOS #Oscars. pic.twitter.com/FIQcisdb6i — David (@eldeibik) March 28, 2022

Completamente noqueado, Chris intentó seguir con la gala tratando de tomarse con humor la torta de Will, mientras este volvía a sus sitio gritándole a distancia: "¡Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu p*ta boca!". "¡Vaya! Esta ha sido una gran noche para la historia de la televisión...", continuó Chris, reponiéndose del golpe.

Will pidió perdón

El transcurso de la gala hizo que, al final, todos se tranquilizaran un poco, pero el fantasma de la torta volvió a sobrevolar a todos cuando Will ganó el Oscar a mejor actor (categoría en la que competía con nuestro Javier Bardem) por su papel en la película 'El método Williams'. Subió al escenario y, entre lágrimas, durante su discurso de aceptación, pidió perdón a todos los asistentes por el numerito que había montado: "El amor te hace cometer locuras", se disculpó.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Llorando, Will Smith recibe su Oscar y asegura que es un gran defensor de su familia y no está dispuesto a soportar burlas/faltas de respeto, pidiendo disculpas por lo acontecido en la gala. La violencia es un acto injustificable, pero lo importante es reconocer el error #Oscar pic.twitter.com/0M6SKwLHY8 — Samuceltaa10 (@SamuCeltaa) March 28, 2022

Will nunca ha escondido los problemas que han tenido en casa, y ha contado todos los detalles de su vida amorosa con Jada Pinkett, reconociendo incluso que son pareja abierta, pero también ha sido siempre un gran defensor de su mujer y sus hijos, y está claro que no va a permitir que nadie les haga sentir mal. ¡Menudo genio!

