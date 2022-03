La gala de los Premios Oscars ha vivido uno de los momentos más impactantes e incómodos de todas sus ediciones. Tanto los presentes en la ceremonia como los espectadores se quedaban completamente de piedra al ver cómo Will Smith se levantaba de su asiento para propinarle una sonora bofetada al actor Chris Rock. Una situación que dejó a todos en 'shock' y es que al principio no sabían si había sido cosa de guión o un gesto totalmente espontáneo. Poco después, el actor se rompía al recoger su premio intentando justificar lo sucedido y pidiendo disculpas.

Ahora, la Academia ha querido pronunciarse condenando la violencia pero sin hacer referencia a lo sucedido. "La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma", han escrito a través de sus redes sociales dejando claro que esa era una noche para celebrar. "Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo", han explicado al final del corto mensaje con el que han dejado claro que no avalan lo sucedido.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Lo cierto es que este gesto pasará ya a la historia de los Premios Oscar, así como las reacciones que tuvieron algunos de los actores al ver lo que estaba haciendo su compañero. Una de las más virales ha sido la de Nicole Kidman, y es que rápidamente se convirtió en el mejor meme para comentar lo que acababa de ocurrir. Por su parte, durante la pausa publicitaria Denzel Washington y Tyler Perry no dudaron en acercarse al actor para consolarle y calmarle.

Twitter

Otro de los actores que no dudó en acercarse a Will Smith para intentar calmarle por lo sucedido fue Bradley Cooper, que no dudó en tener unas palabras con él durante la pausa publicitaria, cuando se le pudo ver cogiéndole de los hombros e intentando consolarle tras lo que acababa de hacer.

Getty Images

En cuanto a las redes sociales, una de las personas que no dudó en mostrar su opinión a través de las redes sociales fue el hijo del actor, Jaden Williams, que dejaba ver que estaba totalmente de acuerdo con lo que acababa de hacer su padre. "Y así es como lo hacemos", escribía, y es que parece que a él tampoco le ha gustado la broma que han hecho sobre su madre.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Una opinión muy distinta a la que han tenido otros actores como Mark Hamill o Mia Farrow que no dudaron en mostrar su desacuerdo con la reacción que había tenido Will Smith. El actor ha tachado este acto como uno de los más "lamentables" de la historia de los Oscars mientras que la actriz recordaba que Chris Rock solo había hecho una broma. "Solo era una broma. Las bromas son lo que hace Chris Rock. Siempre son tensas. Esta fue suave para él. Y amo a Jane".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

It was just a joke. Jokes are what Chris Rock does. Always has been edgy. This was a mild joke for him. And i love GI Jane — Mia Farrow (@MiaFarrow) March 28, 2022

Sin duda, un momento muy controvertido que también ha provocado que algunos de los actores españoles se pronuncien sobre lo sucedido. Entre ellos, Ana Milán que intentaba recurrir al humor indicando que Will Smith había ganado el premio al "Mejor actor de reparto", o Hugo Silva, que dejaba claro que las bromas tienen un límite.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El humor bajuno genera estas cositas… — Hugo Silva (@rastacai) March 28, 2022

Lo cierto es que al instante de haber sucedido las redes sociales se han llenado de numerosos mensajes y reacciones a favor y en contra de lo ocurrido, generando que surjan numerosos 'memes' que rápidamente pasaron a convertirse en virales.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io